L’IAB France publie un Panorama de l’Audio Digital

Le groupe réunit aujourd’hui des acteurs de cet écosystème : Acast, Admo.tv, Altice Media, Audion, Bababam, Deezer, Google, Hawk, Magnite, Médiamétrie, Prisma Media, Publicis Media, Radio France, Soundcast, Spotify, TF1 Publicité, Triton Digital et Xandr.

Nicolas Thorin, Associé & Dirigeant chez Audion et copilote du groupe de travail, déclare : "Face au dynamisme de l’audio digital, il était primordial d’apporter aux marques et aux agences une clé de lecture simple et accessible pour qu’elles puissent mieux appréhender ce format/média et son écosystème digital" a déclaré Nicolas Thorin, associé et dirigeant chez Audion et copilote du groupe de travail.

Pour Benjamin Masse, chez Triton Digital et copilote du groupe de travail : "L’IAB France assure un suivi du développement de l’audio digital depuis maintenant plusieurs années. D’autres publications viendront clarifier comment l’audio digital peut s’inscrire dans le mix média des annonceurs, et comment l’audio digital est vecteur d’innovation marketing".