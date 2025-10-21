La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 21 Octobre 2025 - 07:50

L’Hebdo explore les défis humains et technologiques du média radio


La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo publie son 180e numéro, une édition riche en témoignages et en analyses sur les mutations profondes de la radio en 2025. À travers trois entretiens exclusifs, la rédaction met en lumière les défis techniques, économiques et humains qui façonnent le futur du média.



Cette semaine, cap sur l’Alsace avec Pascal Muller, directeur général adjoint de Top Music, qui dévoile la stratégie de transformation de la station régionale : développement du DAB+, adaptation aux usages "car-native" et "app-native", et renforcement du lien avec les annonceurs et les auditeurs. L’Hebdo poursuit avec un échange engagé avec Jean-Marc Courrège-Cénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives (CNRA), inquiet face à la réduction de 44% du FSER prévue dans le PLF 2026. Une mesure, dit-il, qui menace "un pilier essentiel du pluralisme et de la démocratie locale". Enfin, direction Ramallah, où Maysoun Odeh-Gangat, fondatrice de Nisaa FM, raconte comment sa radio féminine continue de diffuser sa voix malgré les tensions et les crises successives, rappelant le rôle vital des médias de proximité.

En complément, ce numéro donne rendez-vous avec la Playlist de la rédaction, les chiffres marquants de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’un condensé des études audio les plus récentes et des verbatims recueillis auprès des acteurs du secteur.

Pour bénéficier d'un accès en intégralité de nos contenus, c'est par ICI.

