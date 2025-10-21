L’Hebdo explore les défis humains et technologiques du média radio

Cette semaine, cap sur l’Alsace avec Pascal Muller, directeur général adjoint de Top Music, qui dévoile la stratégie de transformation de la station régionale : développement du DAB+, adaptation aux usages "car-native" et "app-native", et renforcement du lien avec les annonceurs et les auditeurs. L’Hebdo poursuit avec un échange engagé avec Jean-Marc Courrège-Cénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives (CNRA), inquiet face à la réduction de 44% du FSER prévue dans le PLF 2026. Une mesure, dit-il, qui menace "un pilier essentiel du pluralisme et de la démocratie locale". Enfin, direction Ramallah, où Maysoun Odeh-Gangat, fondatrice de Nisaa FM, raconte comment sa radio féminine continue de diffuser sa voix malgré les tensions et les crises successives, rappelant le rôle vital des médias de proximité.