Téléchargez le 180e numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo

Mardi 21 Octobre 2025

Le 180e numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible. Cette nouvelle édition explore les mutations de la radio en France et dans le monde à travers trois entretiens exclusifs et plusieurs rubriques phares. Entre transition numérique, menaces budgétaires et engagement social, le média radio prouve une fois encore sa capacité d’adaptation et sa résilience.



Cette nouvelle édition s’ouvre sur une rencontre exclusive avec Pascal Muller, directeur général adjoint de Top Music. La radio régionale emblématique d’Alsace poursuit sa mue numérique entre FM, DAB+ et audio digital, avec l’ambition de devenir à la fois “car-native” et “app-native”, tout en renforçant sa marque locale et sa performance publicitaire. Autre entretien à lire cette semaine : Jean-Marc Courrège-Cénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives (CNRA), alerte sur la baisse de 44 % du FSER prévue dans le Projet de Loi de Finances 2026, une décision qu’il juge dangereuse pour l’avenir de la communication sociale de proximité. Enfin, direction la Cisjordanie avec Maysoun Odeh-Gangat, fondatrice de Nisaa FM à Ramallah, qui raconte comment sa station, engagée auprès des femmes, a traversé les crises et su s’adapter à un environnement politique et social complexe.

En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres les plus marquants, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection des études audio de la semaine et les verbatims des professionnels du secteur.
Le numéro 180 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe sur lalettre.pro. les précédents numéros sont accessible ICI.

Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur

