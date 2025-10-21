Téléchargez le 180e numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo

Cette nouvelle édition s’ouvre sur une rencontre exclusive avec Pascal Muller, directeur général adjoint de Top Music. La radio régionale emblématique d’Alsace poursuit sa mue numérique entre FM, DAB+ et audio digital, avec l’ambition de devenir à la fois “car-native” et “app-native”, tout en renforçant sa marque locale et sa performance publicitaire. Autre entretien à lire cette semaine : Jean-Marc Courrège-Cénac, coprésident de la Confédération nationale des radios associatives (CNRA), alerte sur la baisse de 44 % du FSER prévue dans le Projet de Loi de Finances 2026, une décision qu’il juge dangereuse pour l’avenir de la communication sociale de proximité. Enfin, direction la Cisjordanie avec Maysoun Odeh-Gangat, fondatrice de Nisaa FM à Ramallah, qui raconte comment sa station, engagée auprès des femmes, a traversé les crises et su s’adapter à un environnement politique et social complexe.