La newsletter "Ne Partez Pas Encore" devient payante – Découvrez nos formules pro

Depuis plus de 14 ans, "Ne Partez Pas Encore" vous accompagne chaque soir avec l’essentiel de l’actualité radio, audio digital et podcast. Ce service quotidien devient désormais payant : accessible à tous pour 2 € / mois seulement. Si vous êtes abonné à LaLettre.pro, vous continuez à la recevoir sans surcoût.


🔓 Profitez de nos offres pour rester connecté au meilleur de l’info pro :

🎯 Abonnement Complet – 29,90 €/mois
• Accès à tous les articles et archives du site
• Newsletter "Ne Partez Pas Encore" incluse
• Accès à l’Hebdo chaque semaine
• Petites annonces gratuites et illimitées
 

✉️ Newsletter seule – 2 €/mois
• Continuez à recevoir votre résumé d’actualité chaque soir
 

🏆 Adhésion CLUB HF Pros – 49,90 €/mois
• Tous les avantages de l’abonnement complet
• Réductions, exclusivités, visibilité pro
• 1 publi-rédactionnel offert dans l'année
• Accès aux réunions CLUB HF et aux enquêtes annuelles

 

Soutenez le média indépendant des pros de la radio et de l’audio !
Abonnez-vous ici : https://www.lalettre.pro/abo





