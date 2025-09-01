La newsletter "Ne Partez Pas Encore" devient payante – Découvrez nos formules pro

🎯 Abonnement Complet – 29,90 €/mois

• Accès à tous les articles et archives du site

• Newsletter "Ne Partez Pas Encore" incluse

• Accès à l’Hebdo chaque semaine

• Petites annonces gratuites et illimitées





✉️ Newsletter seule – 2 €/mois

• Continuez à recevoir votre résumé d’actualité chaque soir





🏆 Adhésion CLUB HF Pros – 49,90 €/mois

• Tous les avantages de l’abonnement complet

• Réductions, exclusivités, visibilité pro

• 1 publi-rédactionnel offert dans l'année

• Accès aux réunions CLUB HF et aux enquêtes annuelles







Soutenez le média indépendant des pros de la radio et de l’audio !

Abonnez-vous ici : https://www.lalettre.pro/abo

