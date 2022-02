L’Audimétrie Individuelle Portée (AIP) lancée en septembre

Dans un contexte de transformation de l’écosystème Radio, Médiamétrie continue ainsi de faire évoluer la mesure de la radio, EAR, en combinant différentes méthodologies. Après l’enquête téléphonique EAR > National, renouvelée en septembre 2021, la mesure automatique vient compléter le dispositif avec une mesure fine et permanente des comportements d’écoute de la radio. EAR > Insights permettra de donner du champ et de la profondeur aux résultats d’audience sur un jour moyen issus de EAR > National, en fournissant sur une période longue des analyses de régularité d’écoute, la couverture des stations sur plusieurs jours et les duplications d’écoute entre stations.

"Dans un contexte de transformation et de digitalisation des usages, cette double évolution de la mesure de référence de la radio combine le meilleur des différentes méthodologies de collecte – déclarative et automatique -. Cela participe de notre volonté de répondre au mieux aux attentes de nos clients et aux spécificités du marché radio, afin de créer le consensus qui le fait avancer" a indiqué Julien Rosanvallon, directeur général adjoint de Médiamétrie