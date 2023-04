L'Arcom publie le référentiel des usages numériques 2023

En France, 100% de la population dispose d’un équipement lui permettant d’écouter la radio fin 2021. Le taux de pénétration des supports multimédia permettant d’écouter la radio est légèrement plus élevé que celui des supports dédiés à la radio (97 % contre 94 %) auprès des individus de 13 ans et plus. Par ailleurs, 15% des individus de 13 ans et plus sont équipés en poste fixe DAB+. Ce taux devrait être amené à progresser avec l’accélération des déploiements, en plus du montage obligatoire dans les véhicules neufs.

En 2022, 27% des personnes interrogées disposent d’une enceinte connectée avec assistant vocal à leur domicile (+ 7 points). À titre de comparaison, il avait fallu huit années aux ordinateurs pour atteindre ce niveau d’équipement. L’usage quotidien des enceintes connectées est également de plus en plus courant (1 %, + 5 points)