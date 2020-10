L’AFP, partenaire officiel du Paris Podcast Festival 2020

Le vendredi 16 octobre 2020, l’AFP parrainera la table ronde "Marier podcast et image : mission impossible ?". Elle sera animée par Michaëla Cancela-Kieffer, adjointe à la Rédaction en chef Centrale de l’AFP, chargée de coordonner et valoriser les projets éditoriaux. Le samedi 18 octobre 2020, de 18h30 à 19h15, venez assister à l’enregistrement en direct d’un épisode du podcast de l’AFP Twenty Twenty. Antoine Boyer sera en direct depuis les États-Unis pour échanger avec Jules Lavie à l’occasion d’un épisode "croisé" avec le podcast d’actualité "Code Source" du Parisien.

Le Paris Podcast Festival, coproduit par la Gaîté Lyrique, est en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles à la Gaité Lyrique et Hors les Murs (MK2 Quai de Loire et GroundControl). Cette année, le festival passe aussi en mode digital, avec la retransmission en live des temps forts...