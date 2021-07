L’ACPM fête l’anniversaire de sa certification podcast

Depuis juin 2020, plus de 140 millions de téléchargements de podcasts ont été mesurés, contrôlés et certifiés par l'Alliance pour les Chiffres de le Presse et des Médias. À l'occasion de ce premier anniversaire de la certification, l'ACPM fait le bilan sous la forme d'une infographie. Ce mois-ci, l’ACPM accueille deux nouveaux podcasts portant sur l'Euro, thématique d'actualité durant ce mois de juin : "Sifflés" de la marque Slate et "Le Tacle de l'Euro" de la marque Le Point.

Ce mois-ci, Choses à Savoir, Binge Audio, Slate, Bababam et L'Equipe sont les 5 premières marques du classement. Et, le podcast "Culture générale" (Choses à Savoir) est toujours le plus écouté, très loin devant, avec plus de 1.4 million de téléchargements depuis la France.