L'ACPM fait le bilan des audiences en 2021

En 2021, l'ACPM a analysé 1.9 milliard d'écoutes actives générées depuis la France (une hausse de 2% par rapport à l'année 2020 et de 15% par rapport à l'année 2019). En 2021 également, l'ACPM a enregistré 3.3 millions d'heures d'écoute par jour depuis France. Au total, 1 854 radios (nombre de radios différentes certifiées au moins une fois dans l'année) sont désormais analysées (79 de plus qu'en 2020) représentant 134 marques. En 2021, 7% des auditeurs ont écouté les radios durant plus d'une heure, 34% entre 30 minutes et une heure, 46% entre 10 et 30 minutes et 13% moins de 10 minutes.

Par ailleurs, en 2021, France Inter a été la radio française la plus écoutée (326 729 220 écoutes actives) et RMC a enregistré la plus forte progression (+ 2 787 009).