Kiss FM : un nouveau showcase privé avec Vitaa

Au-delà de tous ces rendez-vous réguliers, Kiss FM poursuit sa progression sur le front de l’écoute digitale. En un an, le volume de l’audience internet a progressé de 18%. Kiss FM propose désormais un bouquet de 6 radios thématiques dont deux radios DAB+ : l'excellente Sunshine Radio (un programme adulte) dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et très bientôt dans le Var, ainsi que l'appétissante Kiss FM West Coast (un programme soft rock 100% anglo-saxon) tout à fait inédit dans les Alpes-Maritimes.

Kiss FM reste l’une des rares radios locales dont le programme est fabriqué et totalement mis en onde dans les Alpes-Maritimes.