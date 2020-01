Kiss FM en pleine forme

Kiss FM va multiplier les opérations d'ici à la fin de la saison avec, par exemple, ce samedi, au lendemain de la sortie du nouvel album du groupe Tryo, un showcase intimiste au Pôle image de Roquefort-les-Pins. 300 privilégiés ont gagné leurs places en écoutant la radio. Les places sont d'ailleurs parties a une vitesse incroyable. Par ailleurs, toute cette semaine, la radio du Sud de la France offre un cadeau d'exception à ses auditeurs puisque, en partenariat avec la

compagnie Dalta Air Lines, un séjour à New York est en jeu. Le ou la gagnante voyagera au départ de Nice à bord du nouveau Boeing 767-400 de la compagnie aérienne et séjournera dans le palace The Pierre face à Central Park et qui célèbre ses 90 ans. Enfin, la radio offre aussi un séjour a Paris pour partir applaudir Angèle et Céline Dion.