Kantar publie les résultats annuels Africascope 2021

La part d’auditeurs radio quotidiens est également stable. Au 1er semestre 2021, 63% des individus de 15 ans et plus ont écouté la radio chaque jour. Ils y ont consacré en moyenne 2h10 par jour et par auditeur. L’écoute de la radio concerne majoritairement des stations nationales publiques ou privées. Elles comptabilisent 82% des parts d’audience.

Par ailleurs, au 1er semestre 2021, 91% des Africains ont regardé la télévision de façon quotidienne, soit 18,3 millions de téléspectateurs chaque jour. En moyenne, ils ont regardé la télévision chaque jour 3h58. 65% des parts d’audience TV concernent des chaînes Internationales et panafricaines et 35% des chaînes nationales publiques ou privées.