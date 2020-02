Kantar publie les résultats Africascope 2019

6h12 en moyenne par jour : c'est le temps passé quotidiennement à regarder la télévision, écouter la radio, consulter Internet ou lire la presse. Un temps moyen consacré aux médias qui augmente de 4 minutes par rapport à la vague précédente. Près des deux tiers du temps d'exposition média est capté par la télévision. En 2019, 92% des Africains ont regardé la télévision de façon quotidienne, soit 17.5 millions de téléspectateurs chaque jour. En moyenne, ils ont regardé la télévision chaque jour 3h55. Plus de 60% de ce temps passé devant le petit écran se fait sur des chaînes Internationales et panafricaines. Les chaînes nationales bénéficient cependant d'une très forte couverture quotidienne et occupent les premières places des chaînes comptant le plus de téléspectateurs.