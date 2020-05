Kantar dévoile les résultats de l'Africascope Maghreb 2019

Au Maghreb, la population est exposée aux médias en moyenne près de 6h chaque jour. La moitié de ce temps, 3h08 exactement, est consacré à la télévision, 34% (2h04) à Internet et enfin 14% (49 minutes) à la radio. Au global, dans les 3 pays, on comptabilise 44% d'auditeurs quotidiens mais cette moyenne cache des réalités très différentes pays par pays. En effet, c'est au Maroc que la radio est la plus installée dans les habitudes de consommation média. Au Maroc, 66% des 15 ans et plus écoutent la radio chaque jour, alors qu'ils sont 42% en Tunisie et seulement 23% en Algérie. Toujours au Maroc, les 3 stations les plus écoutées sont : Radio Mohammed VI, Hit Radio et Radio Aswat. En Tunisie, on peut citer notamment Mosaïque FM, Zitouna FM, Radio Quran et Shems FM.





Enfin, en Algérie, où l'offre est plus réduite, les stations les plus écoutées sont Radio Oran El Bahia, Cirta FM (à Constantine), Radio El Bahdja et Radio Alger Chaine 1.