K6FM : un un apéritif pédagogique autour du DAB+

La radio numérique terrestre arrive dans la région, c’est acté . "En 2020, sans doute en septembre, nous pourrons écouter la radio en DAB+ en plus de la FM…" explique K6FM à l'origine de cette opération. Alors qu’est-ce que cela va changer ? Les auditeurs consommeront-ils le média radio de façon différente ? Quels sont les enjeux du DAB+ ? Quelles stratégies employer ? Comment se positionneront les grands groupes ? Les Indépendants ? À toutes ces questions, K6FM, à Dijon, tentera d'apporter des réponses à ses partenaires, à ses clients et amis. la station joue la carte de la pédagogie et organisera un rapide tour d’horizon autour d’un apéritif le mercredi 22 mai à l’espace Ricard à Dijon, en présence de la représentante officielle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la région, Amandine Ménigoz, Secrétaire Générale du CTA.