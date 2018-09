K6FM lance ses soirées "repérages"

Le concept est simple : prendre un petit verre en découvrant des nouveaux talents, dans un lieu sympathique en plein coeur de Dijon. K6FM programme chaque jour sur son antenne des "repérages K6FM", autrement dit, "des artistes en lesquels la radio croit dur comme fer, mais qui ne sont pas encore programmés sur les autres radios. Il s’agit d’un gros risque prit par les programmateurs car chacun sait que l’auditeur est frivole, et aurait tendance à zapper à la moindre inconnue" explique K6FM. Mais le risque est assumé, et K6FM va aujourd’hui beaucoup plus loin en proposant à ces artistes de venir se produire dans le cadre douillet de la brasserie culturelle "Le Pop Art" pendant une vingtaine de minutes, à l’heure de l’Afterworks.