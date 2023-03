K6 lance le 1er réseau social consacré aux artistes locaux

En plus de sa fréquence FM, K6 émet également en DAB+ depuis octobre 2021 à Dijon mais aussi sur l’ensemble de la Côte-d’Or, et une partie de la Saône-et-Loire, du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et la Haute-Marne avec K6 région, petite sœur de K6FM destinée à un publique plus adulte. Avec K6FM, programme 100% local et K6 Région, programme 100% régional, plus la force de ses réseaux sociaux et du numérique (plus de 150 000 écoutes par mois sans compter les podcasts et les vidéos), K6 est l’offre la plus complète du marché local.

Les derniers sondages officiels Médiamétrie donnent à K6FM le leadership en part d’audience sur de nombreuses cibles à Dijon : 25/34 ans, 25/49 ans, 35/49ans, CSPI+. Sur cette dernière catégorie, si importante pour les annonceurs, K6FM se classe même toutes radios confondues deuxième radio de la métropole dijonnaise juste derrière France Inter... K6 est aujourd’hui un média incontournable avec près de 60 000 auditeurs fidèles en Côte-d’Or.