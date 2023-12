Joyeuses fêtes et bonnes vacances !

L'équipe de La Lettre Pro de la Radio a déjà les yeux tournés vers 2024. On débutera l'année tambour battant avec un nouveau Paris Radio Show . Nouvelles dates et nouveau lieu : les 6 et 7 février 2024 à La Bellevilloise à Paris. Et comme on adore, nous aussi, remettre une pièce dans la machine, et comme on a largement démontré nos capacités d’endurance dans ce domaine, on repartira sur les routes de France (et d'Europe) avec une nouvelle édition du RadioTour 2024 qui passera par Grenoble, Strasbourg, Montpellier, Rennes et… Bruxelles.Avant cela, cette période qui s'ouvre est d'abord celle du repos. Alors bonnes vacances et joyeuses fêtes !