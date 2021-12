Même si la situation sanitaire actuelle impacte encore et toujours nos vies quotidiennes, nous ne pouvons nous empêcher de penser à vous et vous souhaiter de bonnes et joyeuses fêtes de fin d'année. Nous voudrions vous remercier pour votre fidélité, jamais démentie, à nos différentes publications. C'est, vous le savez, vous qui êtes quotidiennement à côté ou derrière le micro, une réelle satisfaction de constater que le travail engagé durant ces douze derniers mois, trouve un écho toujours favorable et, souvent, des encouragements, ce qui renforce notre résilience.