Journée mondiale de lutte contre le Sida : Africa Radio mobilisée

"Nous communiquons sur des bonnes nouvelles et ça fait du bien", explique Nadir Djennad, journaliste et présentateur avec Aissa Thiam des "Rendez-vous Santé" sur Africa Radio. "Désormais, les personnes séropositives qui suivent leur traitement ont une quantité de virus si faible qu'elles ne transmettent plus le virus C'est le message principal de cette campagne". La radio a fait appel à des comédiens comme Tatiana Rojo, Mata Gabin et Bruno Henry aux côtés des animateurs de la radio. Africa Radio donnera aussi la parole sous la forme de vidéos à des personnes séropositives qui témoignent de leur quotidien. "Nous les publierons sur nos réseaux sociaux et notre site internet" précise Salah Eddine Gakou, journaliste et Content Manager de la radio, qui a recueilli les témoignages.