"Manu Forever" : Africa Radio rend hommage à Manu Dibango

Né à Douala en 1933, Manu Dibango est initié au chant par sa mère avant de partir en France pour ses études. C'est en Sarthe qu'il découvre le jazz, influencé par son ami Francis Bebey. Après des débuts prometteurs dans des clubs français et belges, il intègre l'orchestre de Joseph Kabasélé en 1960, entamant ainsi une carrière musicale qui le ramène brièvement en Afrique.

L'année 1972 marque un tournant avec le succès planétaire de Soul Makossa, titre emblématique qui fait découvrir le makossa au monde entier et assoit sa renommée internationale. Il enchaîne les albums et collaborations, explorant des styles variés entre jazz, funk et musiques africaines.