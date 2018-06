Jour J moins 1 avant le congrès du SNRL

"Si les Congrès du SNRL sont toujours un évènement et gagnent chaque fois en qualité et en fréquentation, Montpellier 2018 bat le record" souligne le SNRL. "Le Congrès de Montpellier est l’occasion de montrer que le défi à relever est celui d’un renouvellement du média radio, de proposer une "Intuitive Smart Radio", la radio intelligente connectée au territoire, média citoyen du futur et de l’innovation". Parmi les invités, Nicolas Curien qui pilote les groupes de travail "Radio" et "Diffusion des services audiovisuels" au CSA, Jamal Eddine Naji, Directeur Général de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle au Maroc, Najat Vallaud Belkacem, ancienne ministre, qui viendra en amie saluer les congressistes ou encore Mémona Hintermann-Afféjee, membre du CSA.