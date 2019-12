Jeunes Talents de la radio : vous avez jusqu'à 20 décembre

Créés en 2012 par Rémi Castillo en partenariat avec Médiamétrie et La lettre Pro de la Radio ( Salon de la Radio ), les Jeunes Talents de la Radio se sont ouverts à la Télévision en 2014. Cet événement largement plébiscité par les professionnels et les médias comprend depuis 2017 les WebRadio, les WebTV, et depuis l’an dernier le Net à travers tous les réseaux (YouTube, Facebook …). Ce concours, en constante évolution, a été créé pour donner l’occasion à ceux qui y participent d’obtenir une reconnaissance méritée, une réelle exposition et une opportunité de rencontres avec les médias présents. En 2020, le concours s’ouvre aux Podcasts Natifs. Si vos podcasts sont diffusés sur le net, en radio FM ou en DAB+, depuis au minimum un an, cette catégorie est pour vous. Seront pris en compte votre voix, l’originalité et la créativité.