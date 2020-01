Jean-Paul Dietsch est nommé directeur général adjoint de l'ACPM

Jean-Paul, spécialiste de la mesure des médias digitaux et expert du traitement de la data issue des Logs, diplômé de l’ESC Nice de Sophia-Antipolis, a débuté sa carrière professionnelle dans une startup à Sophia-Antipolis, spécialisée dans la protection intellectuelle des marques sur Internet. Fort de cette expérience, il y fonde en 2000 son entreprise autour d'une solution de mesure de la fréquentation des sites internet : eStat. L'entreprise est rachetée en 2005 par Médiamétrie. Fin 2005, il rejoint l‘OJD en tant que responsable du bureau Internet en charge du développement du contrôle des sites web médias. À l’origine de nouvelles certifications et du développement du département des médias numériques de l'OJD, il a contribué plus récemment à étendre le savoir-faire de l’ACPM et préside l'IFABC Europe (Fédération des OJD dans le monde) depuis juillet 2017.