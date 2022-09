Jean-Michel Canitrot et Laurent Desideri unissent leurs forces

Attaché de presse radio dans les années 90 pour Delabel, Laurent Desideri a quant à lui travaillé pour des artistes tels que Massive Attack, Placebo, Smashing Pumkins, Shaggy, IAM, Les Négresses Vertes, Les Rita Mitousko... En 1996, il rejoint BMG et s'occupe de la TV, la radio et de la presse. En 1998, de retour à Delabel il passe au marketing et travaille pour M, Arno, Timbaland... Puis en 2001, chez V2 Music, il s'occupe également de ressortir tout le catalogue développé chez Sony pendant les 10 premières années du label chez Warner Music France. Il crée sa propre société de consulting marketing et promotion et compte parmi ses premiers clients L'Olympia et BMG France en musique.

En 2017, BMG international décide d'ouvrir son label en France, Laurent est alors nommé responsable de l'international et classe dans les charts français des artistes comme Lenny Kravitz, Dido, Kylie Minogue, Avril Lavigne, The Faim... En 2020, il dirige le département Marketing et promotion jusqu'en août 2022.