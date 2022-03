Italie : les audiences des radios en 2021

En Italie, l'écoute de la radio est en croissance. Au second semestre 2021, le nombre d'auditeurs est passé de 33 689 000 à 34 477 000. Mais contrairement à l'écoute en voiture, l'écoute de la radio à domicile diminue : elle passe de 10 928 000 à 10 259 000 auditeurs en moyenne, par jour. Sur les enceintes connectées, l'audience est passée de 455 000 à 882 000 auditeurs. Et avec plus de 1 200 000 auditeurs au quart d'heure moyen, la première place de l'émission italienne la plus écoutée revient à "Lo Zoo di 105" de Marco Mazzoli, diffusée du lundi au vendredi de 14h à 16h, sur Radio105.