Italie : la baisse d'audience se poursuit

RTL 102.5 perd encore près d'un demi-million d'auditeurs mais confirme toujours sa première place avec un écart d'un million et demi par rapport au deuxième RDS. La station Radiofreccia, bien qu'elle ne perde que 7 000 auditeurs en moyenne par jour, gagne une place dépassant Rai Radio3. Sont également en baisse Deejay, Radio Capital, Radio Italia, Radio 24, R101 ainsi que les radios du groupe Rai Radio, à l'exception de Rai Radio2.Selon RadioSpeaker , Radio Kiss Kiss continue de croître et confirme sa stratégie gagnante après la mise en place de la radio filmée introduite il y a un peu moins d'un an. Deux stations italiennes sont sur la même dynamique : Radio Monte Carlo et Rai Radio2.