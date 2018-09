Inscrivez-vous au webinar Radio 2.0 Media Data

Les Rencontres Radio 2.0 organisent ce vendredi 28 septembre, le Webinar #MediaData consacré à la valorisation des données liées à la musique et aux médias. Cet événement s'inscrit dans le cadre des "satellites events" de l' ISMIR 2018 (International Society for Music Information Retrieval) co-organisé par l'IRCAM et Telecom Paris Tech du 23 au 27 septembre. Vous pouvez assister à ce nouveau webinar, de 9h30 à 12h, dans la prestigieuse Salle du Dôme de Vivendi (6-8 Rue de Tilsitt, 75008 Paris / Métro Charles de Gaulle–Etoile). Pour vous inscrire, c'est ICI Le prochain webinar aura lieu le 3 octobre et engagera la discussion atour de la façon dont la radio doit se réinventer dans la voiture de demain. Une occasion de venir explorer le futur de l’audio dans la voiture connectée lors du Mondial Auto, de 15h à 17h, au Parc des Expositions de Paris.