Île-de-France : 53 000 auditeurs quotidiens pour Oxygène

"Il s'agit d'un excellent résultat pour une station de grande couronne et il positionne Oxygène, comme la station associative francilienne incontournable" explique la station. Depuis septembre 2019, en plus de Montereau, Nemours, Provins et Coulommiers, Oxygène diffuse aussi ses programmes à Melun, Fontainebleau et Meaux grâce à une syndication de programmes avec 77 FM. Le programme s'écoute donc sur 90% du territoire de Seine et Marne et l'ensemble des programmes locaux décrochés sont produits spécifiquement par territoire grâce à des locaux situés à Nemours, Montereau, Provins, Coulommiers et Meaux. Le tout piloté depuis les nouveaux studios d'Oxygène à Melun inaugurés en novembre dernier.