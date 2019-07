IP Belgium et RTL Belgium lancent Screenfluence

Screenfluence s’appuiera sur les valeurs inhérentes et propres à chacun des talents RTL pour proposer aux annonceurs une offre en phase avec les valeurs spécifiques de leurs marques, garantissant ainsi la cohérence et la pertinence du contexte ainsi qu’une brand safety totale. Et ce, sur l’ensemble des médias existants, tant en télévision et en radio qu’au travers de leurs propres réseaux sociaux.

"En plus de leurs talents, nos personnalités RTL respectent une éthique propre à notre entreprise et ont un attachement réel et authentique avec leurs communautés. Avec elles, ils partagent avant tout leurs émotions et leur vécu quotidiens. C’est dans cette relation que se situe la vraie valeur de leurs échanges" a souligné Julien Brassine, Head of Social Media chez RTL