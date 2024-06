"Le Good Morning" de Radio Contact sort son hymne pour la Coupe d'Europe

"Le Good Morning" a diffusé quelques extraits de ce morceau durant l’émission et a décidé, quelques jours plus tard, de le réenregistrer en studio avec Maria Del Rio et toute l’équipe afin d’en faire un single à part entière. En seulement quelques jours, le résultat final est sans appel : "Caramba Caramba" se positionne comme l’hymne du Good Morning pour cette édition 2024 de la Coupe d'Europe. Sans se prendre au sérieux, le quatuor invite les auditeurs à faire la fête et à danser avec eux tout en soutenant l'équipe nationale.

"Cet hymne est né de l'un de nos nombreux délires à l'antenne. Nous avons décidé de pousser notre idée jusqu'au bout et d'inviter nos auditeurs à danser avec nous sur le refrain de "Caramba Caramba" mais...sans se prendre la tête" a indiqué Maria Del Rio.