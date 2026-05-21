INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio — Avril 2026

Version PDF complète disponible pour les abonnés
Télécharger l'Insight du Mois (PDF)
10 pages — analyse détaillée d'avril 2026
L'ESSENTIEL D'AVRIL 2026
Avril 2026 confirme l'accélération de la bascule numérique du secteur audio. Le DAB+ poursuit son déploiement industriel avec TDF et towerCast, les résultats EAR consolident la place de la radio dans les usages quotidiens, et le podcast continue sa montée en puissance. Entre stratégies d'infrastructure, créativité publicitaire et transformation des studios, voici notre synthèse pour les décideurs.
avril 2026
avril 2026
par article
avril 2026
LES 6 GRANDES THÉMATIQUES DU MOIS
> DAB+ et Infrastructure (26 articles) – TDF active 50 émetteurs, Cherbourg lance 25 fréquences, 59 ressources disponibles
> Audiences et Médiamétrie (71 articles) – EAR 3e vague, France Inter leader numérique, 95,7% de reach radio
> Podcast et Audio Digital (68 articles) – Replay en hausse, podcasts jeunesse, ACPM en croissance
> IA et Innovation (161 articles) – Studios modernisés, FAST channels, voiture connectée
> Publicité et Marchés (39 articles) – Formats audio créatifs, budgets radio, revenus podcast
> International (39 articles) – iHeartMedia, Belgique (RTS), formats innovants
TOP 10 DES ARTICLES LES PLUS LUS
|#
|Vues
|Article
|Date
|1
|4 791
|TDF active près de 50 émetteurs DAB+
|2 avril
|2
|3 201
|DAB+ : 59 ressources disponibles avant un appel complémentaire
|15 avril
|3
|2 430
|Médiamétrie publie les résultats de l'EAR Île-de-France
|21 avril
|4
|2 430
|EAR National : voici les résultats de la 3e vague
|14 avril
|5
|2 415
|Radio Transat, trente ans sous les tropiques
|23 avril
|6
|2 415
|Lyonel Bernard : l'homme qui surveille les ondes
|16 avril
|7
|2 235
|towerCast allume la radio de demain à Cherbourg
|3 avril
|8
|2 037
|France Inter est aussi la première radio en numérique
|14 avril
|9
|2 016
|RVVS et RVE modernisent leurs studios
|22 avril
|10
|2 004
|DAB+ : RMC renforce sa présence Nord/Ouest
|1er avril
À retenir : Le DAB+ domine le classement d'avril avec 4 articles dans le Top 10, confirmé par l'activation de 50 émetteurs TDF et l'ouverture de 59 ressources. Les audiences (EAR National et Île-de-France) et les portraits (à commencer par Lyonel Bernard et Radio Transat) complètent un mois riche en contenus stratégiques.
DAB+ ET INFRASTRUCTURE
TDF activés
disponibles (Arcom)
Cherbourg
Avril 2026 marque une étape décisive pour le DAB+ en France. TDF a activé près de 50 émetteurs supplémentaires pour les radios nationales, renforçant massivement le maillage territorial. Dans le même temps, towerCast a allumé 25 fréquences à Cherbourg, confirmant la dynamique d'extension du DAB+ vers les villes moyennes.
L'Arcom recense désormais 59 ressources DAB+ disponibles avant un appel complémentaire, signe que le spectre s'ouvre et que de nouvelles stations pourront accéder à la radio numérique terrestre. RMC renforce sa présence DAB+ dans le Nord et l'Ouest, illustrant la stratégie des grands groupes pour étendre leur couverture.
Le DAB+ occupe 4 des 10 articles les plus lus du mois, confirmant l'intérêt majeur de la profession pour cette bascule technologique.
Programmes / Antenne : Le DAB+ multiplie les canaux de distribution. Préparez des contenus spécifiques pour cette audience complémentaire.
Technique : Suivez l'avancement du déploiement TDF et towerCast. Anticipez les raccordements et les évolutions de spectre.
Communication : Valorisez votre présence DAB+ auprès de votre audience. C'est un argument de modernité et de qualité sonore.
Commerciaux : Le DAB+ élargit la zone de couverture et le bassin d'auditeurs : un levier supplémentaire pour les annonceurs locaux et nationaux.
AUDIENCES, PODCASTS ET TRANSFORMATION DIGITALE
LES RÉSULTATS EAR : LA RADIO RESTE INCONTOURNABLE
Les résultats de la 3e vague EAR National (2 430 vues) et de l'EAR Île-de-France (2 430 vues) figurent parmi les articles les plus lus. Médiamétrie confirme que 95,7% des Français écoutent la radio chaque mois, soit 54,6 millions de personnes. France Inter s'affirme comme la première radio de France également en numérique (2 037 vues).
PODCAST ET REPLAY EN PROGRESSION
Le replay poursuit sa croissance : RTL et France Culture enregistrent des chiffres en hausse. Les podcasts jeunesse se développent, portant la création audio vers de nouvelles audiences. L'ACPM publie des données encourageantes sur l'écoute numérique des radios. Skyrock explore les FAST channels, ces flux audio continus diffusés en mode linéaire sur les plateformes numériques.
Programmes / Antenne : Investissez dans le replay et le podcast pour capter les écoutes différées. Les formats jeunesse sont une opportunité à saisir.
Technique : Explorez les FAST channels et les solutions de diffusion continue sur les plateformes numériques.
Communication : Mettez en avant vos chiffres d'audience numérique. 95,7% de reach mensuel est un argument commercial puissant.
Commerciaux : Le podcast et le replay ouvrent de nouveaux inventaires publicitaires. Proposez des offres cross-canal à vos annonceurs.
MARCHÉS, PUBLICITÉ ET INTERNATIONAL
mensuel France
France (EAR)
avril 2026
> 1 000 vues
PUBLICITÉ AUDIO : LA CRÉATIVITÉ COMME LEVIER
iHeartMedia et Omnicom Media Intelligence publient une étude détaillée sur l'impact croissant de la publicité audio. Les formats créatifs (host-read, dynamiques, interactifs) génèrent un engagement supérieur en termes de mémorisation et d'intention d'achat. La radio et l'audio digital confirment leur pertinence dans les stratégies média.
RADIO FRANCE : L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Radio France poursuit sa transformation avec un souci d'équilibre budgétaire. Le groupe public confirme ses investissements dans le numérique tout en maîtrisant ses coûts. France Inter, leader à l'antenne et en numérique, reste le navire amiral de la stratégie de Radio France.
PANORAMA INTERNATIONAL
Les radios RTS en Belgique détaillent leurs missions et budgets dans un contexte de fin de FM et de montée du numérique. iHeartMedia aux États-Unis explore de nouveaux formats publicitaires. Le marché international confirme la tendance à l'hybridation entre radio linéaire, podcast et streaming.
ÉVÉNEMENTS ET PORTRAITS DU MOIS
LES PORTRAITS ET ÉVÉNEMENTS QUI ONT MARQUÉ AVRIL
Radio Transat célèbre ses trente ans sous les tropiques (2 415 vues). Un parcours remarquable qui témoigne de la vitalité des radios ultramarines. Lyonel Bernard, l'homme qui surveille les ondes (2 415 vues), offre un portrait captivant d'un acteur méconnu du secteur.
Radio Contact se distingue avec l'événement Boules de Cristal, tandis que les Radio Campus Awards mettent en lumière la créativité des radios associatives et étudiantes.
PANORAMA INTERNATIONAL
|Pays
|Fait marquant
|France
|TDF active 50 émetteurs DAB+. EAR 3e vague : 95,7% de reach mensuel. France Inter leader numérique.
|Belgique
|RTS détaille missions et budgets. Fin de la FM, montée du numérique.
|États-Unis
|iHeartMedia et Omnicom : étude sur l'impact publicitaire audio.
|Antilles
|Radio Transat fête ses 30 ans. Vitalité des radios ultramarines.
|Suisse
|La SSR poursuit sa transformation numérique. Le DAB+ progresse.
|Allemagne
|Le DAB+ maintient une forte pénétration. Le marché audio reste dynamique.
|Canada
|Le marché audio se restructure entre radio linéaire et plateformes numériques.
|Royaume-Uni
|La BBC poursuit sa réforme. Le DAB reste le standard de la radio numérique.
CONSEILS PAR CATÉGORIE DE RADIO
Chaque catégorie de radio fait face à des enjeux distincts en avril 2026. Voici la répartition des articles publiés et nos recommandations adaptées :
|Cat.
|Type de radio
|Articles
|Fait marquant du mois
|A
|Associatives
|14
|Radio Campus Awards, éducation aux médias
|B
|Locales commerciales
|18
|RVVS et RVE modernisent leurs studios
|C
|Commerciales nationales
|22
|RMC renforce sa présence DAB+ Nord/Ouest
|D
|Thématiques nationales
|20
|Skyrock explore les FAST channels
|E
|Généralistes nationales
|35
|France Inter leader numérique, EAR 3e vague
|F
|Service public local
|12
|Radio Transat 30 ans, Lyonel Bernard portrait
|Hors catégories / Transversal
|88
|DAB+, podcast, international, pub audio, IA
Cat. A - Radios associatives (ex: Radio Campus, FGL)
• Profitez de l'ouverture de 59 ressources DAB+ pour déposer un dossier auprès de l'Arcom : c'est une opportunité historique d'accéder à la radio numérique.
• Développez vos podcasts jeunesse : c'est un format qui monte et qui correspond à vos missions éducatives.
• Participez aux Radio Campus Awards pour valoriser votre créativité et gagner en visibilité.
Cat. B - Radios locales commerciales indépendantes (ex: Alouette, Wit FM)
• Le DAB+ élargit votre zone de couverture : anticipez les appels complémentaires de l'Arcom.
• Modernisez vos studios comme RVVS et RVE : les solutions Broadcast-associés permettent une mise à niveau sans investissement massif.
• Exploitez les données EAR pour argumenter auprès de vos annonceurs locaux.
Cat. D - Radios thématiques nationales (ex: NRJ, Fun Radio, Skyrock, RFM)
• Explorez les FAST channels comme Skyrock : ces flux continus sur les plateformes numériques complètent la diffusion linéaire.
• Investissez dans les formats publicitaires créatifs (host-read, dynamiques) : l'étude iHeartMedia prouve leur efficacité.
• Renforcez votre stratégie voiture connectée : le tableau de bord est un terrain de conquête essentiel.
Cat. E - Radios généralistes nationales (ex: RTL, Europe 1, RMC)
• Capitalisez sur les résultats EAR pour renforcer vos offres commerciales. Le reach de 95,7% est un argument massue.
• Étendez votre couverture DAB+ comme RMC dans le Nord et l'Ouest : c'est un investissement stratégique.
• Développez le replay et le podcast pour capter les audiences différées, à l'image de France Inter.
Service public - Radio France (France Inter, France Culture, ICI...)
• France Inter leader en numérique : consolidez cet avantage avec des contenus exclusifs en ligne.
• Poursuivez l'investissement dans le replay (RTL, France Culture) : l'écoute différée est en croissance structurelle.
• Maîtrisez vos coûts tout en maintenant l'innovation : l'équilibre budgétaire est une priorité stratégique.
NOMINATIONS ET MOUVEMENTS
• France Inter : 3 nominations à la direction, renforçant l'équipe qui pilote la première radio de France
• Lyonel Bernard : portrait de l'homme qui surveille les ondes, figure méconnue du contrôle du spectre
• Radio Transat : trente ans de radio sous les tropiques, un modèle de résilience ultramarine
• RVVS et RVE : modernisation complète des studios avec Broadcast-associés
• Radio Contact : Boules de Cristal, un événement qui confirme la créativité des radios belges
SIGNAUX FAIBLES À SURVEILLER
>> Industrialisation DAB+ – 50 émetteurs en un mois, 59 ressources disponibles : le DAB+ entre dans une phase de déploiement industriel qui va s'accélérer.
>> Maturité du podcast – Les podcasts jeunesse et le replay en hausse montrent que l'audio à la demande n'est plus un complément mais un pilier.
>> FAST channels – Skyrock explore les flux audio continus sur les plateformes. Un format hybride entre radio linéaire et streaming à suivre de près.
>> Voiture connectée – L'intégration de la radio dans les tableaux de bord numériques reste un enjeu majeur de distribution.
>> IA et studios – RVVS et RVE modernisent leurs studios. L'automatisation et l'IA transforment les outils de production radio.
PRÉVISIONS
Avril 2026 confirme la bascule vers l'infrastructure numérique. Le DAB+ entre dans une phase industrielle, le podcast atteint sa maturité, les résultats d'audience EAR rassurent sur la résilience du média radio, et la publicité audio explore de nouveaux formats créatifs.
Pour les décideurs, trois priorités émergent : accélérer sur le DAB+ avant que le spectre ne soit saturé, investir dans le replay et le podcast pour capter les audiences différées, et moderniser les studios et les outils pour rester compétitif dans un marché en mutation accélérée.
À propos de l'Insight du Mois
L'Insight du Mois est une publication exclusive de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast. Chaque mois, elle synthétise les grandes tendances du marché audio à partir des articles publiés sur LaLettre.pro. Destinée aux décideurs, dirigeants et professionnels du secteur, elle offre une vision stratégique et actionnable de l'actualité radio, podcast et audio digital.
© 2026 – Reproduction interdite (CFC) — Éditions HF – LaLettre.Pro — SARL de presse — ISSN : 3040-8180
DERRIÈRE LES LIGNES
© 2026 — Reproduction interdite (CFC) — Éditions HF — LaLettre.Pro — SARL de presse — ISSN : 3040-8180