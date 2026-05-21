INSIGHT by La Lettre Pro de la Radio — Avril 2026

CONSEILS PAR CATÉGORIE DE RADIO

Chaque catégorie de radio fait face à des enjeux distincts en avril 2026. Voici la répartition des articles publiés et nos recommandations adaptées :











Cat. Type de radio Articles Fait marquant du mois A Associatives 14 Radio Campus Awards, éducation aux médias B Locales commerciales 18 RVVS et RVE modernisent leurs studios C Commerciales nationales 22 RMC renforce sa présence DAB+ Nord/Ouest D Thématiques nationales 20 Skyrock explore les FAST channels E Généralistes nationales 35 France Inter leader numérique, EAR 3e vague F Service public local 12 Radio Transat 30 ans, Lyonel Bernard portrait Hors catégories / Transversal 88 DAB+, podcast, international, pub audio, IA

Cat. A - Radios associatives (ex: Radio Campus, FGL)



• Profitez de l'ouverture de 59 ressources DAB+ pour déposer un dossier auprès de l'Arcom : c'est une opportunité historique d'accéder à la radio numérique.

• Développez vos podcasts jeunesse : c'est un format qui monte et qui correspond à vos missions éducatives.

• Participez aux Radio Campus Awards pour valoriser votre créativité et gagner en visibilité.



Cat. B - Radios locales commerciales indépendantes (ex: Alouette, Wit FM)



• Le DAB+ élargit votre zone de couverture : anticipez les appels complémentaires de l'Arcom.

• Modernisez vos studios comme RVVS et RVE : les solutions Broadcast-associés permettent une mise à niveau sans investissement massif.

• Exploitez les données EAR pour argumenter auprès de vos annonceurs locaux.



Cat. D - Radios thématiques nationales (ex: NRJ, Fun Radio, Skyrock, RFM)



• Explorez les FAST channels comme Skyrock : ces flux continus sur les plateformes numériques complètent la diffusion linéaire.

• Investissez dans les formats publicitaires créatifs (host-read, dynamiques) : l'étude iHeartMedia prouve leur efficacité.

• Renforcez votre stratégie voiture connectée : le tableau de bord est un terrain de conquête essentiel.



Cat. E - Radios généralistes nationales (ex: RTL, Europe 1, RMC)



• Capitalisez sur les résultats EAR pour renforcer vos offres commerciales. Le reach de 95,7% est un argument massue.

• Étendez votre couverture DAB+ comme RMC dans le Nord et l'Ouest : c'est un investissement stratégique.

• Développez le replay et le podcast pour capter les audiences différées, à l'image de France Inter.



Service public - Radio France (France Inter, France Culture, ICI...)



• France Inter leader en numérique : consolidez cet avantage avec des contenus exclusifs en ligne.

• Poursuivez l'investissement dans le replay (RTL, France Culture) : l'écoute différée est en croissance structurelle.

• Maîtrisez vos coûts tout en maintenant l'innovation : l'équilibre budgétaire est une priorité stratégique.



NOMINATIONS ET MOUVEMENTS

• France Inter : 3 nominations à la direction, renforçant l'équipe qui pilote la première radio de France



• Lyonel Bernard : portrait de l'homme qui surveille les ondes, figure méconnue du contrôle du spectre



• Radio Transat : trente ans de radio sous les tropiques, un modèle de résilience ultramarine



• RVVS et RVE : modernisation complète des studios avec Broadcast-associés



• Radio Contact : Boules de Cristal, un événement qui confirme la créativité des radios belges



SIGNAUX FAIBLES À SURVEILLER

>> Industrialisation DAB+ – 50 émetteurs en un mois, 59 ressources disponibles : le DAB+ entre dans une phase de déploiement industriel qui va s'accélérer.



>> Maturité du podcast – Les podcasts jeunesse et le replay en hausse montrent que l'audio à la demande n'est plus un complément mais un pilier.



>> FAST channels – Skyrock explore les flux audio continus sur les plateformes. Un format hybride entre radio linéaire et streaming à suivre de près.



>> Voiture connectée – L'intégration de la radio dans les tableaux de bord numériques reste un enjeu majeur de distribution.



>> IA et studios – RVVS et RVE modernisent leurs studios. L'automatisation et l'IA transforment les outils de production radio.



PRÉVISIONS

Avril 2026 confirme la bascule vers l'infrastructure numérique. Le DAB+ entre dans une phase industrielle, le podcast atteint sa maturité, les résultats d'audience EAR rassurent sur la résilience du média radio, et la publicité audio explore de nouveaux formats créatifs.



Pour les décideurs, trois priorités émergent : accélérer sur le DAB+ avant que le spectre ne soit saturé, investir dans le replay et le podcast pour capter les audiences différées, et moderniser les studios et les outils pour rester compétitif dans un marché en mutation accélérée.



À propos de l'Insight du Mois

L'Insight du Mois est une publication exclusive de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast. Chaque mois, elle synthétise les grandes tendances du marché audio à partir des articles publiés sur LaLettre.pro. Destinée aux décideurs, dirigeants et professionnels du secteur, elle offre une vision stratégique et actionnable de l'actualité radio, podcast et audio digital.



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