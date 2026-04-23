Radio Transat, trente ans sous les tropiques sans faiblir

Depuis 2023, la structure opérationnelle a évolué. Le siège social reste à Gustavia, à Saint-Barthélemy, un ancrage identitaire fort. Mais la logique de production n'est plus centralisée sur un seul studio. Les équipes sont réparties sur plusieurs îles, ce qui rend le réseau plus souple et moins vulnérable aux aléas. Dans une zone caraïbéenne où les cyclones ne sont pas une hypothèse théorique, cette résilience opérationnelle compte. Transat a toujours traversé les tempêtes. Littéralement. Oleg Baccovich parle d'avenir avec l'énergie d'un fondateur, pas d'un gestionnaire en phase de transmission. Les priorités affichées pour les prochaines années : renforcer le digital, développer de nouveaux formats, faire grandir la marque au-delà de la FM. Des projets de déclinaison et de licence de marque sont en cours, dans la zone caraïbéenne comme en Méditerranée. L'ouverture à des partenariats stratégiques ou à une intégration dans un ensemble plus large n'est pas exclue non plus.

"Je suis entrepreneur : quand un projet crée de la valeur et ouvre un nouveau cap, il doit toujours être regardé sérieusement" conclut-il. Trente ans de construction, une marque qui tient, des fréquences renouvelées, un écosystème digital en développement. Il y a pire comme bilan pour entamer la quatrième décennie.