Global Radio : la progression de l’écoute radio numérique se poursuit en France €

11.3 millions de Français écoutent chaque jour la radio sur des supports numériques au premier trimestre 2026, soit 19.8% des 13 ans et plus. Le téléphone mobile reste le principal support d’écoute avec 7.7 millions d’auditeurs quotidiens, devant les enceintes vocales et l’ordinateur à 1.5 million chacun. Source : Médiamétrie, EAR > Global Radio, janvier-mars 2026
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