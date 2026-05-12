La Lettre Pro de la Radio & du Podcast

Global Radio : la progression de l’écoute radio numérique se poursuit en France €



11.3 millions de Français écoutent chaque jour la radio sur des supports numériques au premier trimestre 2026, soit 19.8% des 13 ans et plus. Le téléphone mobile reste le principal support d’écoute avec 7.7 millions d’auditeurs quotidiens, devant les enceintes vocales et l’ordinateur à 1.5 million chacun. Source : Médiamétrie, EAR > Global Radio, janvier-mars 2026
11.3 millions de Français écoutent chaque jour la radio sur des supports numériques au premier trimestre 2026, soit 19.8% des 13 ans et plus. Le téléphone mobile reste le principal support d’écoute avec 7.7 millions d’auditeurs quotidiens, devant les enceintes vocales et l’ordinateur à 1.5 million chacun. Source : Médiamétrie, EAR > Global Radio, janvier-mars 2026
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
Plus d'informations sur cette page : https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html
Déjà inscrit ?
Global Radio : la progression de l’écoute radio numérique se poursuit en France
Global Radio : la progression de l’écoute radio numérique se poursuit en France
Rédigé le Mardi 12 Mai 2026

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication