EAR National : voici les résultats de la 3e vague de la saison

Ce mardi à 08h, Médiamétrie a publié l’avant-dernière EAR National de cette saison 2025-2026. Autant dire que les jeux sont faits et que les tendances observées ce mardi matin devraient très probablement refléter le classement général de la saison. France Inter dispose toujours d’une marge suffisante pour se maintenir à la première marche du podium. Radio Nova, désormais écoutée par 1.6 million d’auditeurs, devrait confirmer sa progression, avec des audiences notamment portées par l’émission "La Dernière". Pour le reste, l’évolution des usages met en difficulté certaines radios musicales, qui pourraient n’en être qu’au début d’une baisse durable.

Notons que Médiamétrie dévoilera les résultats de l’EAR Île-de-France mardi prochain. L’institut publiera également une EAR Insights janvier-mars 2026, rendue publique le 30 avril.