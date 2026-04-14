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Mardi 14 Avril 2026 - 08:00

EAR National : voici les résultats de la 3e vague de la saison


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Toujours sous la barre des 40 millions d’auditeurs, la radio française a enregistré 38.4 millions d’auditeurs chaque jour sur la période comprise entre janvier et mars 2026. Peu de surprises : France Inter demeure, encore et toujours, la première radio de France, tandis que Radio Nova continue sa dynamique. Tour d’horizon des principaux résultats...


EAR National : voici les résultats de la 3e vague de la saison

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Ce mardi à 08h, Médiamétrie a publié l’avant-dernière EAR National de cette saison 2025-2026. Autant dire que les jeux sont faits et que les tendances observées ce mardi matin devraient très probablement refléter le classement général de la saison. France Inter dispose toujours d’une marge suffisante pour se maintenir à la première marche du podium. Radio Nova, désormais écoutée par 1.6 million d’auditeurs, devrait confirmer sa progression, avec des audiences notamment portées par l’émission "La Dernière". Pour le reste, l’évolution des usages met en difficulté certaines radios musicales, qui pourraient n’en être qu’au début d’une baisse durable.
Notons que Médiamétrie dévoilera les résultats de l’EAR Île-de-France mardi prochain. L’institut publiera également une EAR Insights janvier-mars 2026, rendue publique le 30 avril.

Tous les résultats en un seul coup d’œil



Tags : audience, EAR National, France Inter, Médiamétrie, Radio France, Radio Nova



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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