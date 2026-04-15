DAB+ : 59 ressources disponibles avant un appel complémentaire

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Régis Verbiguié : la radio reprend le volant
L’Arcom engage une phase préparatoire en vue d’un appel complémentaire en DAB+ attendu au deuxième trimestre 2026. À ce stade, 59 ressources radioélectriques sont identifiées comme disponibles, réparties sur 32 multiplex dans les zones relevant des comités techniques de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Marseille, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes et Toulouse. Afin d’optimiser leur allocation, le régulateur invite les opérateurs déjà autorisés en DAB+ à faire évoluer, le cas échéant, leur stratégie sur les ressources exploitées. Les acteurs concernés sont appelés à se manifester avant ce 16 avril 2026 pour signaler toute évolution susceptible de libérer des capacités. L’objectif est d’intégrer l’ensemble des ressources inexploitées ou potentiellement disponibles dans le futur appel à candidatures, dont le périmètre dépendra directement de cette phase de remontée d’informations.
Un déploiement qui atteint un nouveau palier
Cette actualité intervient dans un contexte d’achèvement du maillage des grandes agglomérations. Le 2 avril, le lancement du DAB+ à Cherbourg-en-Cotentin a marqué la couverture complète des villes de plus de 50 000 habitants en métropole (lire ICI). À cette occasion, Romain Laleix, président du groupe de travail "Radio et audionumérique", a procédé à l’allumage des deux émetteurs, à l’invitation de Raphaël Eyraud pour towerCast et de Charles-Emmanuel Bon pour Ensemble pour le DAB+.
Cette étape s’inscrit dans une trajectoire de montée en puissance du réseau, qui couvre désormais 70% de la population. Le déploiement doit se poursuivre avec un objectif de 80% de couverture en mobilité avant la fin de l’année, consolidant ainsi la place du DAB+ dans l’écosystème de l’audio digital.
Cette étape s’inscrit dans une trajectoire de montée en puissance du réseau, qui couvre désormais 70% de la population. Le déploiement doit se poursuivre avec un objectif de 80% de couverture en mobilité avant la fin de l’année, consolidant ainsi la place du DAB+ dans l’écosystème de l’audio digital.