DAB+ : 59 ressources disponibles avant un appel complémentaire

L’Arcom engage une phase préparatoire en vue d’un appel complémentaire en DAB+ attendu au deuxième trimestre 2026. À ce stade, 59 ressources radioélectriques sont identifiées comme disponibles, réparties sur 32 multiplex dans les zones relevant des comités techniques de Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Marseille, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes et Toulouse. Afin d’optimiser leur allocation, le régulateur invite les opérateurs déjà autorisés en DAB+ à faire évoluer, le cas échéant, leur stratégie sur les ressources exploitées. Les acteurs concernés sont appelés à se manifester avant ce 16 avril 2026 pour signaler toute évolution susceptible de libérer des capacités. L’objectif est d’intégrer l’ensemble des ressources inexploitées ou potentiellement disponibles dans le futur appel à candidatures, dont le périmètre dépendra directement de cette phase de remontée d’informations.