Avec Cherbourg, le DAB+ franchit un cap dans son déploiement national

À partir du 2 avril, les habitants de Cherbourg auront accès au DAB+, un mode de diffusion de la radio reposant sur les ondes hertziennes, à l’image de la FM. Avec cette ouverture, toutes les communes de plus de 50 000 habitants en France métropolitaine sont désormais couvertes par cette technologie. Cette étape marque une progression dans le déploiement national du DAB+, avec un objectif de couverture de 80% de la population d’ici la fin de l’année, contre environ 70% à date.

Le DAB+ conserve les caractéristiques fondamentales de la radio hertzienne, en permettant une écoute sans abonnement, sans accès à Internet et sans consommation de données mobiles. Ce mode de diffusion repose sur une infrastructure indépendante des réseaux des plateformes numériques et des réseaux mobiles, garantissant un accès direct aux contenus radio.

