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Lundi 23 Mars 2026 - 06:50

Avec Cherbourg, le DAB+ franchit un cap dans son déploiement national


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À compter du 2 avril, le DAB+ sera disponible à Cherbourg, marquant une étape dans le déploiement de la radio numérique terrestre. Avec cette mise en service, l’ensemble des communes hexagonales de plus de 50 000 habitants est désormais couvert. La couverture nationale atteindra 80% de la population d’ici la fin de l’année, contre environ 70 % actuellement.



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À partir du 2 avril, les habitants de Cherbourg auront accès au DAB+, un mode de diffusion de la radio reposant sur les ondes hertziennes, à l’image de la FM. Avec cette ouverture, toutes les communes de plus de 50 000 habitants en France métropolitaine sont désormais couvertes par cette technologie. Cette étape marque une progression dans le déploiement national du DAB+, avec un objectif de couverture de 80% de la population d’ici la fin de l’année, contre environ 70% à date.
Le DAB+ conserve les caractéristiques fondamentales de la radio hertzienne, en permettant une écoute sans abonnement, sans accès à Internet et sans consommation de données mobiles. Ce mode de diffusion repose sur une infrastructure indépendante des réseaux des plateformes numériques et des réseaux mobiles, garantissant un accès direct aux contenus radio.


Une offre de 25 radios à Cherbourg avant extension

Dans la zone de Cherbourg-en-Cotentin, le DAB+ permettra de recevoir 25 radios nationales. Cette offre est appelée à évoluer avec un doublement prévu d’ici la fin de l’année. Cette montée en charge progressive illustre le développement de l’offre éditoriale disponible en radio numérique terrestre, dans un contexte d’élargissement des usages audio.
Le lancement du DAB+ dans la zone de Cherbourg-en-Cotentin donnera lieu à l’allumage de l’émetteur le 2 avril à 11 heures, sur le site de diffusion towerCast de Digosville. Cet événement se tiendra notamment en présence de Romain Laleix, membre du collège de l’Arcom, marquant officiellement l’entrée de la zone dans le dispositif de radio numérique terrestre.

Tags : Arcom, Cherbourg, DAB, DAB+, Ensemble pour le DAB+, radio numérique, Romain Laleix, towerCast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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