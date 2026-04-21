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Mardi 21 Avril 2026 - 09:00

Médiamétrie publie les résultats de l’EAR Île-de-France


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Médiamétrie publie les résultats de l’EAR Île-de-France pour la période janvier mars. Cette étude de référence mesure l’audience radio auprès des 13 ans et plus à partir d’un dispositif d’enquête continu et structuré. Elle permet d’analyser les performances des stations à différents niveaux et sur de multiples indicateurs.


Médiamétrie publie les résultats de l’EAR Île-de-France

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L’EAR, Étude Audience Radio, constitue la mesure d’audience de référence du média en France. Elle repose sur un dispositif continu comprenant 100 000 interviews réalisées auprès des individus âgés de 13 ans et plus, réparties sur 10 mois, de septembre à juin, incluant dimanches et jours fériés.
Les données sont collectées via des interviews téléphoniques assistées par ordinateur depuis les centres d’Amiens et de Petit Quevilly, selon un protocole CATI. Les répondants sont interrogés entre 15h30 et 21h00, dès 11h00 le samedi, sur téléphone fixe ou mobile. La méthodologie garantit une représentativité socio-démographique et une stratification géographique contrôlées quotidiennement, avec une répartition équilibrée des interviews selon les jours d’enquête.

L’EAR permet d’accéder à plusieurs indicateurs clés pour les professionnels de la radio et de l’audio digital, notamment l’audience moyenne quotidienne, l’audience par tranche horaire, l’analyse sur plus de 250 cibles, la part d’audience et la durée d’écoute par auditeur. Les résultats sont publiés quatre fois par an, avec une sortie mi-avril pour la période janvier mars, mi-juillet pour avril juin, mi-novembre pour septembre octobre et mi-janvier pour novembre décembre.

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Tags : audience, EAR, EAR Île-de-France, France Inter, Île-de-France, Médiamétrie, Paris, Skyrock



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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