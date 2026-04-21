Médiamétrie publie les résultats de l’EAR Île-de-France

L’EAR, Étude Audience Radio, constitue la mesure d’audience de référence du média en France. Elle repose sur un dispositif continu comprenant 100 000 interviews réalisées auprès des individus âgés de 13 ans et plus, réparties sur 10 mois, de septembre à juin, incluant dimanches et jours fériés.

Les données sont collectées via des interviews téléphoniques assistées par ordinateur depuis les centres d’Amiens et de Petit Quevilly, selon un protocole CATI. Les répondants sont interrogés entre 15h30 et 21h00, dès 11h00 le samedi, sur téléphone fixe ou mobile. La méthodologie garantit une représentativité socio-démographique et une stratification géographique contrôlées quotidiennement, avec une répartition équilibrée des interviews selon les jours d’enquête.