ICI Première : 5 émissions dans le top 10 des plus écoutées dans le Grand Montréal

La diffusion du samedi de l’émission "À la semaine prochaine" (2e), "Samedi et rien d'autre" (5e), "Désautels le dimanche" (6e), "Les Années Lumière" (8e) et "Les faits d'abord" (9e) voient leurs auditoires s’accroître sensiblement par rapport au printemps 2019. "Je suis très fière du travail de nos équipes en ce printemps particulier où la mission et la pertinence du diffuseur public se sont imposées comme jamais. Je suis aussi reconnaissante envers notre public dont la fidélité ne se dément pas" a souligné Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal.

Par ailleurs, et avec 2.7 % de part du marché central francophone de Montréal, identique à celle du printemps 2019 et légèrement supérieure à celle de l’hiver, ICI Musique sur 100.7 est l’une des deux seules stations musicales à ne pas voir sa part fléchir dans le contexte de la pandémie...