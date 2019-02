Hyperworld lance l'outil Gold Index

LLPR - Pourquoi avoir lancé Gold Index ?

Pour répondre à un besoin exprimé par de nombreux clients radios. En effet, à la différence d’une vague de call online où le nombre de titres testés est en moyenne de 35, le volume de titres testés dans le cadre d’un auditorium (entre 200 et 1 000) rend parfois compliqué l’exploitation des résultats au sein de classeurs Excel traditionnels : il faut souvent "jongler" entre différents tableaux pour croiser les données, faire parler les datas et catégoriser chaque titre. Nos clients qui ont pris l’habitude du confort de notre web app Hit Index pour les calls ont parfois du mal revenir à Excel pour les auditos. Fort de ce constat, HyperWorld a développé une web app innovante, souple, intuitive et ergonomique afin de permettre à ses clients d’accéder plus facilement à l’exhaustivité des données avec le même degré de confort que pour les nouveautés. La plateforme permet donc une meilleure exploitation des datas fournies et aide nos clients, in fine, à mettre à jour leur back catalogue de golds de manière plus efficace.