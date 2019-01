HyperTop France : l'agrément des auditeurs aux 30 titres les plus entendus en radio

Sur la troisième marche du podium, on retrouve ce mois-ci 2 titres à égalité avec des potentiels de 63 : "Girls like you” de Maroon 5 et Cardi B (stable en 1 mois) et "Tout oublier” d'Angèle & Roméo Elvis (+10 points en 1 mois). Il est intéressant de noter que derrière le fort potentiel du single de Maroon 5 et Cardi B se cache la 2e plus forte saturation avec 17% des sondés qui déclarent avoir "trop entendu" ce titre. Alors qu’il s’agit d’une première apparition dans l’HyperTop, le titre "Zoum" de Niska et Soprano affiche ce mois-ci le plus fort taux de rejet avec 13% des sondés qui déclarent "ne pas du tout aimer". Près du tiers des auditeurs des musicales jeunes adultes (31%) rejettent ce titre.