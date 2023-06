Huitième édition des Trophées Europe 1 de l’Avenir

"La France regorge de talents qui participent activement à la construction d’une société durable et harmonieuse, autour des valeurs d’optimisme et d’innovation" indique Europe 1. Avec les Trophées Europe 1 de l’Avenir, la radio veut mettre en avant ses pépites, toutes passées par l’émission 'La France bouge', présentée par la journaliste Élisabeth Assayag, du lundi au vendredi de 13h à 14h.

Le mardi 20 juin se tiendra à Élysées Biarritz à Paris, une remise de prix présentée par Élisabeth Assayag et Lucie Basch, co-fondatrice et présidente de Too Good To Go. Lauréate de la catégorie alimentation lors de la 4e édition, Lucie Basch aura, cette année, l’honneur de présider le jury, qui récompensera chacun des 8 lauréats des Trophées Europe 1 de l’Avenir durant la cérémonie.