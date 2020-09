Huawei HiCar : Radioline dévoile une nouvelle application radio dediée à l’auto

Pour ce nouveau projet, Radioline s'est associé à Huawei pour proposer une application d'info-divertissement simple et intelligente. Les deux équipes ont travaillé ensemble pour créer une expérience utilisateur unique, du mobile à la voiture. L'application est désormais disponible dans la galerie d’applications. Invité à participer au HDC en tant qu’intervenant en visioconférence, Xavier Filliol a présenté le projet : "nous avons vraiment apprécié de travailler avec l'équipe Huawei HiCar afin de créer la meilleure expérience entre mobile et voiture, qui s'intègre dans leur écosystème. Nous espérons que les utilisateurs et les constructeurs auto l'apprécieront également".