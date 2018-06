Hotmix Radio disponible sur les enceintes connectées d'Amazon

"Je suis extrêmement fier que notre bouquet ait été choisi par les équipes françaises d'Amazon pour intégrer l’expérience Amazon Alexa", explique Olivier Riou, le fondateur et directeur d' Hotmix Radio . "Pour nous guider dans cette aventure aux côtés des équipes d'Amazon, nous avons fait confiance à la société ADN.Ai pour réaliser le design de la Skill Amazon Alexa et ainsi proposer une véritable nouvelle expérience aux auditeurs. Cette Skill Amazon Alexa s’enrichira encore dans les semaines à venir. Testez dès que possible Hotmix Radio sur les appareils Amazon Echo, Amazon Echo Dot et Amazon Echo Spot, vous ne pourrez plus vous en passer ! ".