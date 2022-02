Hit West : un concert avec Amir et 200 auditrices

Amir, compositeur-interprète de la chanson française, et récemment auteur de son premier livre "Une belle histoire d’Amir" se rendra au château du Parc Saint-Lambert pour interpréter ses chansons à l’invitation de la radio Hit West. Deux jours après la St-Valentin, le public 100% féminin partagera "une soirée intimiste avec l’artiste" promet la radio.

Hit West réunit près d’un million d’auditeurs chaque semaine. "La Positive Radio", comme elle se présente, offre des programmes à destination de toute la famille, en FM dans 17 villes de Bretagne et Pays de la Loire, en digital sur les enceintes connectées et sur hitwest.com.