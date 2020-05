Hit West s’engage aux côtés des acteurs de l’économie locale

"Malgré la difficile traversée pour notre entreprise, nous avons décidé d’investir plusieurs milliers d’euros dans des bons d’achat à valoir chez des commerçants et artisans en Bretagne et Pays de la Loire. Cette action s’inscrit au moins jusqu’à la fin du mois de juin" souligne la radio. Pour recevoir leurs bons d’achat, les auditeurs sont invités à s’inscrire au tirage au sort par SMS en envoyant le mot HIT au 72 800 (0.65 € + coût du SMS). L’ensemble des bénéfices des SMS est toujours reversé par Hit West au Secours Populaire.

"Avec l’amorce du déconfinement, nous offrons aussi des espaces sur nos antennes tout au long de la journée à destination des commerçants et artisans qui peuvent annoncer gratuitement leur reprise d’activité et les services proposés".