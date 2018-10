Hit West prépare un Hit West Live à Nantes

Hit West diffuse son programme en en Bretagne et en Pays de la Loire à Dinan (104.1) et à Saint-Brieuc (107.8), à Brest (96.9) et à Quimper 95.8), à Rennes (99.2) et à Redon (104.1), à Saint-Nazaire (102.2) et à Nantes (100.9), à Cholet (100.5) et à Angers (100.9), à Lorient (91.4), à Vannes (107.1) et à Ploermel (100.7), à Laval (102.3) ainsi qu'à La Rochesur-Yon (97.3), à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (97.4) et aux Sables d'Olonne (99.2).