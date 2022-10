Hit Radio reconduit son opération "Koulchi Dialek"

Une dizaine de petites entreprises, représentatives de différents secteurs (ameublement, e-commerce, transport logistique, IT, santé & beauté, enseignement, commerce), avaient bénéficié, lors de la première édition, de campagnes publicitaires gratuites diffusées sur les ondes de Hit Radio, soit auprès de plus de 3 millions d’auditeurs quotidiens. Plusieurs campagnes seront à nouveau offertes aux entreprises sélectionnées. L’opération s’adresse en priorité aux TPE et PMI marocaines dont l’activité a démarré entre 2020 et 2022 et qui développe un projet innovant.Pour bénéficier de "Koulchi Dialek", les petites entreprises sont invitées à envoyer leur demande à l’adresse koulchi@hitradio.ma