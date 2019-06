Habillage : nouvelle voix pour Imagine la Radio

"J'ai toujours aimé cette voix à la fois sensuelle, douce, perchée et espiègle et surtout décalée... Lorsque nous avons fait la séance d' enregistrement, nous avons pu constater que la personne est aussi à l'image de sa voix. Je tenais vraiment à un jour faire un habillage avec sa voix si particulière" a indiqué Maxime Gallice directeur de la radio.

Accompagnée de la voix masculine de David Joppart et produite par le studio Kortexx Production, cette voix mythique laisse présager un "joli" démarrage de la 5e fréquence de Imagine la Radio.