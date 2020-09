Habillage : Brandy produit "GrandMix" pour Contact FM

La mise à jour des jingles de Contact FM va cette fois bien au-delà d’un simple effet de mode. La plus grande station du groupe d’édition Rossel La Voix a vu sa part de marché à nouveau augmenter. Et, c'est précisément ce leadership, sa volonté d’innover, mais aussi sa positivité et du lien que la station veut refléter dans ce nouvel habillage d’antenne. Brandy, qui connaît bien la maison, s'est donc chargé de la création et de la production. Brandy a organisé un casting voix étendu et a produit un son vocal unique qui devrait permettre à Contact FM de se distinguer encore plus. La séquence du Top Horaire a aussi été entièrement revue. Le nouveau pack de jingles comprend 12 identifiants de station, un Top Horaire et des tapis pour les infos, la météo et le trafic.